Рост инфляции замедлился, но производители пищевой продукции и промышленных товаров в РФ продолжают повышать цены

Инфляция в России с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта и 0,15% с 25 февраля по 3 марта. Как сообщает Федеральная служба госстатистики, с начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

В тоже время, по данным Росстата, производители пищевой продукции в феврале по сравнению с январем повысили цены на 1%. Рост цен замедлился, в январе по сравнению с декабрем он составлял 1,3%. В годовом выражении продукты подорожали на 13,2%, с начала года - на 2,3%.

Производители напитков за месяц повысили цены на свою продукцию на 1,1%, по сравнению с февралем прошлого года - на 10,5%, с начала года - на 4,5%. При этом Росстат отметил, что цены на этиловые спирты из пищевого сырья в феврале по сравнению с январем выросли на 6,3%, игристые вина - на 5,4%, аперитивы- на 3,3%.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2025 года увеличились на 0,9% после роста на 0,5% в январе, на 0,4% в декабре 2024 года, на 1,0% в ноябре, снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, уменьшения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте и на 0,9% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики.

Рост показателя оказался заметно выше ожиданий рынка: опрошенные «Интерфаксом» в начале марта аналитики прогнозировали увеличение цен производителей в прошлом месяце на 0,4%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в феврале выросли на 2,1% по сравнению с январем. При поставках на внутренний рынок повысились цены на урановые руды и концентраты - на 36,2%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включённые в другие группировки - на 24,6%, бентониты (глины бентонитовые) - на 10,2%, услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек и взаимосвязанные услуги по добыче нефти и горючего природного газа - на 10,1%. При этом снижение цен отмечено на огнеупорные глины - на 12,9%, технические, необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные алмазы - на 9,8%.

В обрабатывающих отраслях цены производителей в феврале выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца. В том числе повысились цены на химические вещества и химические продукты: на услуги по производству пластмасс в первичных формах, выполняемые субподрядчиком - на 22,7%, скипидар - на 19,2%, серную кислоту - на 18,8%, средства гигиены полости рта и зубов - на 18,3%, стиральные средства - на 15,0%. Снижение цен отмечено на духи и туалетную воду (минус 18,0%), бутадиеновые каучуки (минус 16,3%), соединения неметаллов с галогенами или серой (минус 11,7%), фунгициды (минус 11,0%), этиленгликоль (минус 10,1%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в феврале по сравнению с январем выросли на 1,3%.