Рост МРОТ увеличит нагрузку на северные регионы – Мурманская область обращается за дополнительной поддержкой

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Москве  принял участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» под руководством председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, руководители Министерства финансов РФ, Счётной палаты РФ, высшие должностные лица субъектов РФ и руководители финансовых органов субъектов РФ, представители экспертного сообщества.

Губернатор представил предложения от Мурманской области в проект федерального бюджета на следующие годы. Глава региона отметил, что с 2021 года Мурманская область перестала быть дотационным регионом, а уровень бюджетной обеспеченности стал выше 1,2. Из-за внешних факторов, в том числе принятого пакета санкций в 2024 году, доходы одного из ключевых промышленных партнёров «провалились».

«Однако из-за крайне высокого уровня бюджетной обеспеченности дополнительную поддержку со стороны федерального центра мы получить не могли. Эту тему мы детально обсудили с главой нашего государства, было дано поручение, пошло движение по корректировке методики, но мы всё равно остаёмся выше единицы по бюджетной обеспеченности, – наш уровень финансирования к федеральному составляет 37%, это достаточно высокий показатель. Нам необходима поддержка для решения всех задач, которые стоят перед стратегическим для всей страны субъектом. Также в 2026 году мы получим дополнительно порядка 10 млрд, если ситуация не изменится. Но прошу более гибкой донастройки методики, чтобы в случае падения доходов, реакция федерального центра была оперативной», – подчеркнул губернатор.

Также один из важнейших вопросов касался МРОТ.

«Минимальный размер оплаты труда, безусловно, должен расти, но отмечу, что северные регионы доплачивают коэффициенты за счёт регионального бюджета. В Мурманской области МРОТ в следующем году составит свыше 62 тысяч рублей, нам это дополнительно будет стоить 4 млрд рублей. Прошу принять решение на дополнительное финансирование МРОТ работникам бюджетной сферы, независимо от уровня обеспеченности региона, эту поддержку нужно получить, в противном случае, для нас это очень непросто вытянуть», – губернатор.

Ещё одно предложение касалось предоставления федеральных льгот отдельным участникам рынка. Андрей Чибис подчеркнул, что их необходимо согласовывать с регионом.

«Прошу учесть высказанные предложения в нашем итоговом документе. Если Антон Германович что-то пообещал, значит, обещания будут точно выполнены. Что касается арктических регионов, конечно, там другая специфика. Андрей Владимирович рассказал о МРОТ, надо, Антон Германович, смотреть индивидуально, по группам, и постараться донастраивать с учётом особенностей северных регионов», – заключила Валентина Матвиенко.

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что мониторинг субъектов продолжается.

«В этом году видим, что снижение налогов на прибыль по отдельным регионам идёт чувствительное, в основном это крепкие регионы. В целом, снижается где-то на 6%, но он компенсируется ростом подоходного налога, он выше, чем мы закладывали. Поэтому для регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности налог на прибыль снижается, но есть запасы, мы мониторим ситуацию. Андрей Владимирович, мы находим решения. МРОТ – тема есть. Он повышается не только для бюджетников, но и для работников всей экономики, вы получите и дополнительные расходы, и доходы. За счёт НЛФЛ повысится доходная база. Мы оставили нераспределенные ресурсы и поддержим те регионы, где требуется помощь. В начале года у нас есть много инструментов поддержки и в случае необходимости поможем по итогам первого полугодия», – отметил Антон Силуанов.

 

 

