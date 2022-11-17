Мурманская область. Арктика (16+)17.11.22 13:30
Рост номинальной зарплаты в 2022 году ожидается ниже уровня инфляции
Средняя номинальная зарплата по итогам 2022 года в России вырастет на 11,6 процента, что ниже уровня инфляции. Такой прогноз озвучила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова на генсовете Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), передает РИА «Новости».
«Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько», — сказала Мухтиярова.
По её словам, реальный рост зарплат (выше уровня инфляции) ожидается в 2023 году.
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