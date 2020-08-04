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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 10:15

Рост обоснованных жалоб особенно выражен по вопросам нарушения в сфере ЖКХ – региональная прокуратура

В первом полугодии 2020 года в органы прокуратуры Мурманской области всего поступило 11571 обращение, что на 10,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (12888). Вместе с тем, на 10% увеличилось число обращений поступивших с официального ресурса прокуратуры области в сети «Интернет» (3219 обращений).

Непосредственно в органах прокуратуры области разрешено 5259 обращений. Чаще всего поступившие в органы прокуратуры Мурманской области направлялись по компетенции в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области, в Государственную инспекцию труда по Мурманской области, в УФССП России по Мурманской области, в администрацию г. Мурманска.

Количество удовлетворенных обращений составило 1101, что на 3,2% больше, чем в первом полугодии 2019 г. (1067). Увеличился и их удельный вес от числа разрешенных, который составил 20,9%.

Рост обоснованных жалоб особенно выражен по вопросам нарушения в сфере ЖКХ (рост с 79 до 120 или на 51,6%), на нарушения в сфере законодательства об административных правонарушениях (рост с 35 до 58 или на 65,7%), по вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний (рост с 11 до 15 или на 36,4 %), на нарушения при производстве предварительного следствия и дознания с 30 до 35 (рост на 16, 7%), по иным вопросам с 229 до 288 (рост на 25,8%).

По разрешенным удовлетворенным обращениям органами прокуратуры всего выявлено 1779 нарушений. По результатам удовлетворения обращений прокурорами приняты следующие акты прокурорского реагирования: принесено 52 протеста, внесено 469 представлений, направлено в суд 463 иска, возбуждено дел об административных правонарушениях -114, внесено 3 предостережения.

Статистические данные показывают, что стабильно на первом месте по количеству обращений находятся жалобы по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов – 3168. Объём от общего количества разрешенных составляет 60% .В первом полугодии текущего года с 426 до 442, т.е. на 3,8% увеличилось количество обращений на нарушения трудового законодательства. В отчетном периоде 154 обращения удовлетворены. Основным вопросом в обращениях такого характера остается несвоевременная выплата заработной платы. Нередко выявлялись нарушения трудового законодательства при трудоустройстве граждан, при увольнении работников (неверный или несвоевременный расчет, несвоевременная выдача трудовой книжки), а также издание неправомерных приказов.

В отчётном периоде уменьшилось число жалоб с 518 до 240 или на 53,7 % на нарушения жилищного законодательства. Обоснованными признаны 47 обращений. Характерными нарушениями в данной сфере являлись также вопросы выбора управляющих организаций, состояния расчётной дисциплины, содержания и ремонта общего имущества в жилом фонде и иные вопросы.

На нарушения в сфере ЖКХ органами прокуратуры области разрешено 271 обращение, при этом обоснованными признаны 120 обращений. Нарушения касались несоблюдения управляющими организациями требований жилищного законодательства, неисполнение обязательств по договору управления и предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Количество жалоб по вопросам обжалования правовых актов представительных и исполнительных органов власти и местного самоуправления увеличилось на 79,2% и составило - 43, при этом обоснованными признаны всего 4 обращения или 8%.

В первом полугодии 2020 года на личном приёме были приняты 2083 гражданина. Лично прокурорами и их заместителями принят 691 заявитель, что составляет 33,1% от общего числа принятых в органах прокуратуры. В приёмную аппарата прокуратуры области обратились 670 человек или 32% от общего числа обратившихся граждан в органы прокуратуры области.

В первом полугодии 2020 года продолжена организация выездов для проведения личного приема в отдаленные населенные пункты.

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