Рост перевозок по СМП в сравнении с январем-июнем 2019 года составил 1,1%

Объём перевозок по Северному морскому пути (СМП) за январь-июнь текущего года составил 14,8 млн тонн, что на 1,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Федеральное агентство морского и речного флота (Росморречфлот) в официальном аккаунте «Инстаграм», акватория Севморпути остаётся покрытой сплочёнными однолетними льдами на 60%. Освободились ото льда рекомендованные пути в юго-западной части Карского моря. На подходах к мысу Желания и проливу Бориса Вилькицкого существует угроза встречи с айсбергами.

В центральной части моря Лаптевых - открытая вода. Лёд сохраняется в восточной части моря.

В Восточно-Сибирском море вдоль материка сформировалась заприпайная полынья редких льдов.

В Чукотском море открытая вода к югу от 79-й параллели и восточнее 175 меридиана.