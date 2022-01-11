Рост погрузки экспортных грузов по ж/д РФ в морские порты составил в 2021 году 5,8%

В 2021 году по сравнению с 2020 годом погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в адрес российских морских портов выросла на 5,8% и составила 351,1 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба «РЖД», в том числе в порты Северо-Запада (с учётом припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской ж/д) отправлено 143,9 млн тонн различных грузов (+7,3%).

В структуре экспортного грузопотока страны доля угля составила 51,9%, нефтяных грузов - 22%, чёрных металлов - 6,8%, удобрений - 6,7%, руды - 3,3%, зерна - 2,4%.

Погрузка угля в порты РФ в 2021 года выросла на 9,3% - до 182,3 млн тонн.