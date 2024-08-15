Рост потребительских цен остаётся высоким – ЦБ РФТРЕЙДИНГ С POCKET OPTION БРОКЕР
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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 13:30

Рост потребительских цен остаётся высоким – ЦБ РФ

В июле 2024 года текущий рост потребительских цен был выше, чем в июне. Основная причина — более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Также увеличился рост цен с учетом сезонности на отдельные товары с волатильными ценами: плодоовощную продукцию и нефтепродукты.

Как сообщает cbr.ru, устойчивое инфляционное давление практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на повышенном уровне и пока не демонстрируя устойчивого снижения. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

В июле этого года потребительские цены выросли на 1,14% (в июне — на 0,64%). С поправкой на сезонность в годовом выражении (далее — с.к.г.) месячный прирост цен составил 16,1% (в июне — 9,3%), преимущественно из‑за индексации коммунальных тарифов. Темп роста ИПЦ без коммунальных тарифов был 12,1% с.к.г. (в июне — 9,7%).

Годовая инфляция возросла до 9,13% (в июне — 8,59%). Для ИПЦ без учёта индексации коммунальных тарифов годовой рост цен практически не изменился и составил 9,08% (в июне — 9,13%).

Устойчивые компоненты инфляции в июле были близки к июньским значениям, оставаясь высокими. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения.

В июле вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой увеличился по сравнению с июнем: ускорился рост цен на плодоовощную продукцию и нефтепродукты, замедлился — на услуги туризма.

Ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, составит 6,5 — 7% в 2024 году, снизится до 4,0 — 4,5% в 2025-ом и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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