Инфляция в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-апрель 2026 года цены в РФ выросли на 3,11%. Накопленная инфляция с начала года впервые оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-апрель цены выросли на 3,12%).

Рост потребительских цен в апреле 2026 года оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных «Интерфаксом» экономистов на месяц равнялся 0,26%, при этом оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в апреле на 0,22%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта. На конец февраля годовая инфляция равнялась 5,91%, на конец января - 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

В апреле снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: перец сладкий (-17,6%), огурцы (-14,7%), апельсины (-5,4%), чеснок (-3,4%), помидоры (-3,1%), груши (-2,9%), бананы (-2,4%) и лимоны (-2,3%). Изменились цены: на капусту белокочанную +4,6%, свеклу столовую и морковь +3,3%.

В группе мясопродуктов изменились цены: на печень говяжью, свиную +1,2%, говядину, консервы мясные для детского питания +1,0%, баранину и мясо индейки +0,7%, свинину и окорочка куриные +0,5%. Снизились цены: на колбасы сырокопченые (-0,9%), сосиски, сардельки, пельмени, манты, равиоли (-0,5%), колбасы полукопченые и варено-копченые (-0,4%), мясокопчености и колбасы вареные (-0,3%).

Из рыбопродуктов и морепродуктов изменились цены: на рыбу мороженую неразделанную и кальмары мороженые +1,5%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) +1,2%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы +0,6%, рыбу живую и охлажденную, филе рыбное +0,5%. Снизились цены на филе сельди (-0,5%) и креветки мороженые (-0,3%).

Среди хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых изменились цены: на крупу гречневую +1,1%, макаронные изделия +0,6%, пшено +0,5%, хлеб пшеничный +0,4%. Снизились цены на муку пшеничную, горох и фасоль (-0,4%).

Также изменились цены: на сахар-песок +2,9%, пиво +1,8%, газированные напитки +1,3%, мед +1,0%, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье, пряники, горошек зеленый консервированный, кетчуп, майонез, соль поваренную, чай, какао, воду минеральную и питьевую, коньяк, вина, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), ужины в ресторане от +0,5% до +0,9%. Снизились цены: на масло сливочное, шоколад (-0,9%), национальные сыры и брынзу (-0,8%), кисломолочные продукты, конфеты шоколадные натуральные и с добавками (-0,7%), сливки питьевые, кофе растворимый (-0,6%), молоко питьевое, масло оливковое (-0,5%).

