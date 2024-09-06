Рост потребительского кредитования в Мурманской области замедлился

Согласно данным доклада «Региональная экономика» Банка России, в июле и августе на Северо-Западе отмечалось охлаждение потребительской активности. Опрос жителей макрорегиона показывает, что доля тех, кто в последние три месяца не совершал крупных покупок, возросла.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, потребительское кредитование в июле замедлилось как в России, так и в Мурманской области в частности. Это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, а также с сокращением банками объёма предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования.

Годовой прирост портфеля потребительских кредитов (без учёта ипотеки) в Мурманской области на начало августа снизился до 10,9% после 12,5% месяцем ранее и составил 114,7 млрд рублей.

«Рост ставок по депозитам поддерживал сберегательные настроения россиян. Объём вкладов северян без учёта средств на счетах эскроу за год вырос на 16% и на начало августа достиг 291,5 млрд рублей», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Подробнее о текущей экономической ситуации можно узнать в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Он основан на результатах анализа широкого спектра статистики, мнениях экспертов и опросах около 12 тысяч предприятий, 120 из них работают в Мурманской области. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке.