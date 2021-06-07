Рост розничных цен на рыбу мороженую неразделанную практически приостановился

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 31 мая по 6 июня текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняли ранее сформированную тенденцию к стабильности.

На Северо-Западе под влиянием активного экспортного спроса продолжила дорожать пикша, цена которой выросла на 2% и составила 150 рублей за кг. Также выросла цена на скумбрию атлантическую на 2,9% - 180 рублей за кг. Цены на сельдь атлантическую и треску атлантическую не изменились и составили 100 рублей и 230 рублей за кг соответственно.

Рост розничных цен приостановился. В период с 25 по 31 мая средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,02%