Рост смертности в России за шесть месяцев 2020 года составил 3,1%

В июне текущего года Росстат зафиксировал рост смертности. Естественная убыль населения за месяц составила 44261 человек. В июне этого года в стране умерло 162 тысячи 758 человек (в июне 2019 года – 137 тысяч 237 человек).

За I полугодие 2020 года число умерших составило 946 тысяч 539 человек (за аналогичный период прошлого года – 918 тысяч 503 человека). Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%.

Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19:

COVID-19 как основная причина смерти. Число смертей в этой группе в июне 2020 года составило 5448 случаев;

COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции ещё исследуются. Таких случаев в июне 2020 года 1589;

COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В июне 2020 года зафиксировано 1399 таких случаев;

COVID-19 диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в июне зафиксировано 3481.