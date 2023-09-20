Рост спроса и ослабление рубля повлияли на динамику инфляции в августе 2023 года
Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2023 года не изменилась и составила 4,88%. При этом она была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (5,44%) и России в целом (5,15%).
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на рынке услуг сдерживающее влияние на инфляцию в регионе оказало расширение предложения полётных программ в регионе. В результате рост цен на услуги замедлился в годовом выражении. В сегментах продовольственных и непродовольственных товаров годовые темпы прироста цен, напротив, увеличились. Основными факторами такой динамики выступали рост спроса и ослабление рубля.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Апрель 2023
|
Май
2023
|
Июнь
2023
|
Июль
2023
|
Август 2023
|
Инфляция
|
3,86
|
3,76
|
4,16
|
4,88
|
4,88
|
Базовая инфляция
|
3,25
|
3,02
|
2,95
|
3,61
|
3,85
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
3,96
|
2,26
|
2,61
|
3,68
|
4,06
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
-2,45
|
-8,45
|
0,93
|
11,48
|
18,17
|
Непродовольственные товары
|
2,51
|
2,18
|
2,45
|
3,02
|
3,25
|
Услуги
|
5,63
|
7,75
|
8,42
|
9,06
|
8,33
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
8,81
|
8,62
|
8,68
|
6,76
|
6,74
|
- пассажирский транспорт
|
9,82
|
21,71
|
20,59
|
17,79
|
6,23
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 4,06% в августе после 3,68% в июле. Основной вклад внесло повышение годового прироста цен на плодоовощную продукцию.
Сокращение урожая огурцов в регионах-производителях из-за неблагоприятных погодных условий стало причиной их подорожания в годовом выражении. Ослабление рубля, в свою очередь, отразилось на динамике цен импортных фруктов. В результате рост цен на апельсины и бананы ускорился в годовом выражении. Кроме того, сложившаяся динамика цен плодоовощной продукции объяснялась статистическим эффектом низкой сравнительной базы. В августе прошлого года на фоне расширения импортных поставок и укрепления рубля фрукты и цитрусовые в месячном сопоставлении дешевели сильнее, чем обычно. В августе текущего года это снижение перестало учитываться в расчете годовой инфляции. Цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.
Увеличились затраты отечественных животноводов и птицеводов на приобретение импортных кормовых добавок и оборудования из-за произошедшего ослабления рубля. Как следствие, свинина подорожала в годовом выражении, а темпы прироста цен на мясо курицы увеличились. Дополнительным фактором, повлиявшим на динамику цен куриного мяса, стала неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях, которая ограничивала его предложение на рынке.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 3,25% после 3,02% месяцем ранее. Основной вклад внесла динамика цен на товары длительного пользования.
Рост потребительского спроса наряду с ослаблением рубля привели к повышению годовых темпов прироста цен на импортные автомобили. По этим же причинам замедлилось снижение цен на беспроводные наушники, смартфоны и телевизоры в годовом выражении.
Стоимость топлива на оптовом рынке России продолжила повышаться. Это было связано с удорожанием нефти и бензина на мировом рынке. В результате ускорился годовой рост цен на бензин в рознице.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в августе составил 8,33% после 9,06% в июле. Основной вклад в замедление роста цен внесла динамика стоимости услуг пассажирского транспорта.
В августе одна из авиакомпаний расширила полетную программу на территории региона. Дополнительные рейсы были открыты по двум направлениям – Москва и Санкт-Петербург. В результате увеличение предложения способствовало снижению годового темпа прироста цен на авиаперелеты.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе 2023 года ускорилась до 5,44% после 4,82% в июле. Это выше, чем в целом по России, где инфляция составила 5,15%. Основные факторы повышения инфляции оставались прежними: рост потребительского спроса, опережающий возможности расширения предложения, и ослабление рубля.
В целом по России годовая инфляция продолжила повышаться, достигнув 5,15% (в июле – 4,30%). Как и месяцем ранее, ускорился годовой рост цен на товары, а на услуги – продолжил замедляться. Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4% и продолжает постепенно нарастать. Причины: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0 – 7,0% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.