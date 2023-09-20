Малые предприятия Мурманской области бьют рекорды по развитию бизнеса и спросу на персоналВ Мурманской области подвели итоги первого конкурса по озеленению
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.09.23 13:00

Рост спроса и ослабление рубля повлияли на динамику инфляции в августе 2023 года

Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2023 года не изменилась и составила 4,88%. При этом она была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (5,44%) и России в целом (5,15%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на рынке услуг сдерживающее влияние на инфляцию в регионе оказало расширение предложения полётных программ в регионе. В результате рост цен на услуги замедлился в годовом выражении. В сегментах продовольственных и непродовольственных товаров годовые темпы прироста цен, напротив, увеличились. Основными факторами такой динамики выступали рост спроса и ослабление рубля.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Апрель 2023

Май

2023

Июнь

2023

Июль

2023

Август 2023

Инфляция

3,86

3,76

4,16

4,88

4,88

Базовая инфляция

3,25

3,02

2,95

3,61

3,85

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

3,96

2,26

2,61

3,68

4,06

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

-2,45

-8,45

0,93

11,48

18,17

Непродовольственные товары

2,51

2,18

2,45

3,02

3,25

Услуги

5,63

7,75

8,42

9,06

8,33

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

8,81

8,62

8,68

6,76

6,74

    - пассажирский транспорт

9,82

21,71

20,59

17,79

6,23

Источник: Росстат

 Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 4,06% в августе после 3,68% в июле. Основной вклад внесло повышение годового прироста цен на плодоовощную продукцию.

Сокращение урожая огурцов в регионах-производителях из-за неблагоприятных погодных условий стало причиной их подорожания в годовом выражении. Ослабление рубля, в свою очередь, отразилось на динамике цен импортных фруктов. В результате рост цен на апельсины и бананы ускорился в годовом выражении. Кроме того, сложившаяся динамика цен плодоовощной продукции объяснялась статистическим эффектом низкой сравнительной базы. В августе прошлого года на фоне расширения импортных поставок и укрепления рубля фрукты и цитрусовые в месячном сопоставлении дешевели сильнее, чем обычно. В августе текущего года это снижение перестало учитываться в расчете годовой инфляции. Цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.

Увеличились затраты отечественных животноводов и птицеводов на приобретение импортных кормовых добавок и оборудования из-за произошедшего ослабления рубля. Как следствие, свинина подорожала в годовом выражении, а темпы прироста цен на мясо курицы увеличились. Дополнительным фактором, повлиявшим на динамику цен куриного мяса, стала неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях, которая ограничивала его предложение на рынке.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 3,25% после 3,02% месяцем ранее. Основной вклад внесла динамика цен на товары длительного пользования.

Рост потребительского спроса наряду с ослаблением рубля привели к повышению годовых темпов прироста цен на импортные автомобили. По этим же причинам замедлилось снижение цен на беспроводные наушники, смартфоны и телевизоры в годовом выражении.

Стоимость топлива на оптовом рынке России продолжила повышаться. Это было связано с удорожанием нефти и бензина на мировом рынке. В результате ускорился годовой рост цен на бензин в рознице.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в августе составил 8,33% после 9,06% в июле. Основной вклад в замедление роста цен внесла динамика стоимости услуг пассажирского транспорта.

В августе одна из авиакомпаний расширила полетную программу на территории региона. Дополнительные рейсы были открыты по двум направлениям – Москва и Санкт-Петербург. В результате увеличение предложения способствовало снижению годового темпа прироста цен на авиаперелеты.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе 2023 года ускорилась до 5,44% после 4,82% в июле. Это выше, чем в целом по России, где инфляция составила 5,15%. Основные факторы повышения инфляции оставались прежними: рост потребительского спроса, опережающий возможности расширения предложения, и ослабление рубля.

В целом по России годовая инфляция продолжила повышаться, достигнув 5,15% (в июле – 4,30%). Как и месяцем ранее, ускорился годовой рост цен на товары, а на услуги – продолжил замедляться. Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4% и продолжает постепенно нарастать. Причины: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0 – 7,0% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Битва ставок». Документальный фильм (12+)16:00«МедПросвет». Тематическая программа (16+)16:30«Любимые актеры 2.0». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост спроса и ослабление рубля повлияли на динамику инфляции в августе 2023 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 42 копейки, евро – на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области количество обращений по вопросам начала отопительного сезона уменьшилось-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика