Рост спроса и ослабление рубля повлияли на динамику инфляции в августе 2023 года

Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2023 года не изменилась и составила 4,88%. При этом она была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (5,44%) и России в целом (5,15%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на рынке услуг сдерживающее влияние на инфляцию в регионе оказало расширение предложения полётных программ в регионе. В результате рост цен на услуги замедлился в годовом выражении. В сегментах продовольственных и непродовольственных товаров годовые темпы прироста цен, напротив, увеличились. Основными факторами такой динамики выступали рост спроса и ослабление рубля.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Инфляция 3,86 3,76 4,16 4,88 4,88 Базовая инфляция 3,25 3,02 2,95 3,61 3,85 Прирост цен на Продовольственные товары 3,96 2,26 2,61 3,68 4,06 из них: - плодоовощная продукция -2,45 -8,45 0,93 11,48 18,17 Непродовольственные товары 2,51 2,18 2,45 3,02 3,25 Услуги 5,63 7,75 8,42 9,06 8,33 из них: - ЖКХ 8,81 8,62 8,68 6,76 6,74 - пассажирский транспорт 9,82 21,71 20,59 17,79 6,23

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 4,06% в августе после 3,68% в июле. Основной вклад внесло повышение годового прироста цен на плодоовощную продукцию.

Сокращение урожая огурцов в регионах-производителях из-за неблагоприятных погодных условий стало причиной их подорожания в годовом выражении. Ослабление рубля, в свою очередь, отразилось на динамике цен импортных фруктов. В результате рост цен на апельсины и бананы ускорился в годовом выражении. Кроме того, сложившаяся динамика цен плодоовощной продукции объяснялась статистическим эффектом низкой сравнительной базы. В августе прошлого года на фоне расширения импортных поставок и укрепления рубля фрукты и цитрусовые в месячном сопоставлении дешевели сильнее, чем обычно. В августе текущего года это снижение перестало учитываться в расчете годовой инфляции. Цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.

Увеличились затраты отечественных животноводов и птицеводов на приобретение импортных кормовых добавок и оборудования из-за произошедшего ослабления рубля. Как следствие, свинина подорожала в годовом выражении, а темпы прироста цен на мясо курицы увеличились. Дополнительным фактором, повлиявшим на динамику цен куриного мяса, стала неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях, которая ограничивала его предложение на рынке.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 3,25% после 3,02% месяцем ранее. Основной вклад внесла динамика цен на товары длительного пользования.

Рост потребительского спроса наряду с ослаблением рубля привели к повышению годовых темпов прироста цен на импортные автомобили. По этим же причинам замедлилось снижение цен на беспроводные наушники, смартфоны и телевизоры в годовом выражении.

Стоимость топлива на оптовом рынке России продолжила повышаться. Это было связано с удорожанием нефти и бензина на мировом рынке. В результате ускорился годовой рост цен на бензин в рознице.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в августе составил 8,33% после 9,06% в июле. Основной вклад в замедление роста цен внесла динамика стоимости услуг пассажирского транспорта.

В августе одна из авиакомпаний расширила полетную программу на территории региона. Дополнительные рейсы были открыты по двум направлениям – Москва и Санкт-Петербург. В результате увеличение предложения способствовало снижению годового темпа прироста цен на авиаперелеты.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе 2023 года ускорилась до 5,44% после 4,82% в июле. Это выше, чем в целом по России, где инфляция составила 5,15%. Основные факторы повышения инфляции оставались прежними: рост потребительского спроса, опережающий возможности расширения предложения, и ослабление рубля.

В целом по России годовая инфляция продолжила повышаться, достигнув 5,15% (в июле – 4,30%). Как и месяцем ранее, ускорился годовой рост цен на товары, а на услуги – продолжил замедляться. Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4% и продолжает постепенно нарастать. Причины: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля. Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0 – 7,0% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.