Рост спроса на авиаперелёты привёл к увеличению пассажиропотока в Мурманской области, что обусловило ускорение годового роста цен на услуги воздушного транспорта

Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2023 года снизилась и составила 3,76% после 3,86% в предыдущем месяце. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (2,66%) и России в целом (2,51%). Во многом замедление инфляции в регионе объясняется расширением предложения и сокращением издержек производителей на отдельных товарных рынках, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управлен Центрального банка Российской Федерации.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Инфляция 14,46 13,53 5,25 3,86 3,76 Базовая инфляция 16,55 14,88 4,95 3,25 3,02 Прирост цен на Продовольственные товары 13,24 12,63 6,56 3,96 2,26 из них: - плодоовощная продукция 9,53 12,65 -6,02 -2,45 -8,45 Непродовольственные товары 17,31 15,56 3,87 2,51 2,18 Услуги 11,80 11,60 5,83 5,63 7,75 из них: - ЖКХ 9,74 9,64 9,11 8,81 8,62 - пассажирский транспорт 14,38 15,28 20,7 9,82 21,71

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился и составил 2,26% в мае после 3,96% в апреле.

Рост объёмов урожая овощей в тепличных хозяйствах страны привел к увеличению предложения помидоров и огурцов в магазинах. В результате они подешевели в годовом выражении. Цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью.

Отечественные сельскохозяйственные предприятия нарастили по сравнению с прошлым годом объёмы производства молока, и его предложение на внутреннем рынке продолжило расширяться. Как следствие, молоко подешевело в годовом выражении. В свою очередь, сложившаяся динамика цен на молоко способствовала замедлению годового роста цен и на некоторые продукты его переработки: сливки, сметану и йогурт. Дополнительное влияние на динамику цен молочной продукции продолжили оказывать снижение затрат животноводов на закупку кормов и государственные меры поддержки отрасли.

Продолжил замедляться рост издержек кондитеров на приобретение муки из-за её удешевления на фоне высокого урожая пшеницы в 2022 году. В результате снизились годовые темпы прироста цен на отдельные виды кондитерских изделий, в частности, кексы и рулеты.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в мае уменьшился до 2,18% после 2,51% месяцем ранее.

Статистический эффект высокой базы прошлого года стал причиной замедления годового роста цен на одежду, парфюмерно-косметические товары, а также моющие и чистящие средства. Весной 2022 года цены на данные товары сильно выросли из-за сокращения их предложения в условиях нарушения логистических цепочек и остановки деятельности в России ряда иностранных компаний. В мае 2023 года этот всплеск цен перестал учитываться в расчёте годового показателя.

Продолжило расширяться предложение бытовой техники, в том числе за счёт увеличения ассортимента брендов из стран Азии и ближнего зарубежья. В результате ускорилось снижение цен на холодильники, подешевели электропылесосы в годовом выражении.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в мае составил 7,75% после 5,63% в апреле.

Рост спроса на авиаперелёты привёл к увеличению пассажиропотока в регионе, что обусловило ускорение годового роста цен на услуги воздушного транспорта. Дополнительное влияние оказало снижение объёма субсидирования авиаотрасли в весенне-летний сезон текущего года.

Произошедшее ранее ослабление рубля наряду с увеличением спроса на зарубежные поездки привело к ускорению роста стоимости туристических путевок, в частности, в Турцию.

При этом стоит отметить, что цены услуг пассажирского транспорта и зарубежного туризма отличаются повышенной волатильностью.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае 2023 года не изменилась и составила 2,66% (2,65% в апреле). На рынке продовольствия давление на цены со стороны издержек производителей по-прежнему ограничивали эффекты рекордного урожая зерновых 2022 года. В результате продукты продолжили дешеветь в годовом выражении (на 1,39% в мае, на 0,35% в апреле). В сегментах непродовольственных товаров и услуг, напротив, годовые темпы прироста цен увеличились до 0,30% с 0,12% и до 12,14% с 10,79% соответственно. Основными факторами такой динамики выступали постепенное восстановление спроса и произошедшее с начала года ослабление рубля.

Показатель годовой инфляции в России перешёл к росту, увеличившись до 2,51% (месяцем ранее – 2,31%). По сравнению с предыдущим месяцем в годовом сопоставлении ускорился рост цен на услуги, подорожали непродовольственные товары. В то же время снижение стоимости продовольствия ускорилось. В среднем за три месяца (март–май 2023 года) прирост цен составил 0,33%, что в годовом выражении эквивалентно 4,0%.

Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5 – 6,5% в 2023 году, а затем вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.