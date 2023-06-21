Рост спроса на авиаперелёты привёл к увеличению пассажиропотока в Мурманской области, что обусловило ускорение годового роста цен на услуги воздушного транспорта
Годовая инфляция в Мурманской области в мае 2023 года снизилась и составила 3,76% после 3,86% в предыдущем месяце. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (2,66%) и России в целом (2,51%). Во многом замедление инфляции в регионе объясняется расширением предложения и сокращением издержек производителей на отдельных товарных рынках, отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управлен Центрального банка Российской Федерации.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Январь 2023
|
Февраль
2023
|
Март
2023
|
Апрель 2023
|
Май
2023
|
Инфляция
|
14,46
|
13,53
|
5,25
|
3,86
|
3,76
|
Базовая инфляция
|
16,55
|
14,88
|
4,95
|
3,25
|
3,02
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
13,24
|
12,63
|
6,56
|
3,96
|
2,26
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
9,53
|
12,65
|
-6,02
|
-2,45
|
-8,45
|
Непродовольственные товары
|
17,31
|
15,56
|
3,87
|
2,51
|
2,18
|
Услуги
|
11,80
|
11,60
|
5,83
|
5,63
|
7,75
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
9,74
|
9,64
|
9,11
|
8,81
|
8,62
|
- пассажирский транспорт
|
14,38
|
15,28
|
20,7
|
9,82
|
21,71
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился и составил 2,26% в мае после 3,96% в апреле.
Рост объёмов урожая овощей в тепличных хозяйствах страны привел к увеличению предложения помидоров и огурцов в магазинах. В результате они подешевели в годовом выражении. Цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью.
Отечественные сельскохозяйственные предприятия нарастили по сравнению с прошлым годом объёмы производства молока, и его предложение на внутреннем рынке продолжило расширяться. Как следствие, молоко подешевело в годовом выражении. В свою очередь, сложившаяся динамика цен на молоко способствовала замедлению годового роста цен и на некоторые продукты его переработки: сливки, сметану и йогурт. Дополнительное влияние на динамику цен молочной продукции продолжили оказывать снижение затрат животноводов на закупку кормов и государственные меры поддержки отрасли.
Продолжил замедляться рост издержек кондитеров на приобретение муки из-за её удешевления на фоне высокого урожая пшеницы в 2022 году. В результате снизились годовые темпы прироста цен на отдельные виды кондитерских изделий, в частности, кексы и рулеты.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в мае уменьшился до 2,18% после 2,51% месяцем ранее.
Статистический эффект высокой базы прошлого года стал причиной замедления годового роста цен на одежду, парфюмерно-косметические товары, а также моющие и чистящие средства. Весной 2022 года цены на данные товары сильно выросли из-за сокращения их предложения в условиях нарушения логистических цепочек и остановки деятельности в России ряда иностранных компаний. В мае 2023 года этот всплеск цен перестал учитываться в расчёте годового показателя.
Продолжило расширяться предложение бытовой техники, в том числе за счёт увеличения ассортимента брендов из стран Азии и ближнего зарубежья. В результате ускорилось снижение цен на холодильники, подешевели электропылесосы в годовом выражении.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в мае составил 7,75% после 5,63% в апреле.
Рост спроса на авиаперелёты привёл к увеличению пассажиропотока в регионе, что обусловило ускорение годового роста цен на услуги воздушного транспорта. Дополнительное влияние оказало снижение объёма субсидирования авиаотрасли в весенне-летний сезон текущего года.
Произошедшее ранее ослабление рубля наряду с увеличением спроса на зарубежные поездки привело к ускорению роста стоимости туристических путевок, в частности, в Турцию.
При этом стоит отметить, что цены услуг пассажирского транспорта и зарубежного туризма отличаются повышенной волатильностью.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае 2023 года не изменилась и составила 2,66% (2,65% в апреле). На рынке продовольствия давление на цены со стороны издержек производителей по-прежнему ограничивали эффекты рекордного урожая зерновых 2022 года. В результате продукты продолжили дешеветь в годовом выражении (на 1,39% в мае, на 0,35% в апреле). В сегментах непродовольственных товаров и услуг, напротив, годовые темпы прироста цен увеличились до 0,30% с 0,12% и до 12,14% с 10,79% соответственно. Основными факторами такой динамики выступали постепенное восстановление спроса и произошедшее с начала года ослабление рубля.
Показатель годовой инфляции в России перешёл к росту, увеличившись до 2,51% (месяцем ранее – 2,31%). По сравнению с предыдущим месяцем в годовом сопоставлении ускорился рост цен на услуги, подорожали непродовольственные товары. В то же время снижение стоимости продовольствия ускорилось. В среднем за три месяца (март–май 2023 года) прирост цен составил 0,33%, что в годовом выражении эквивалентно 4,0%.
Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года. По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5 – 6,5% в 2023 году, а затем вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.