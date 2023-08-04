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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.23 12:00

Рост вакансий и феминизация: обзор судостроительной отрасли за первое полугодие

Работодатели из сферы машиностроения и входящую в неё отрасль судостроения от квартала к кварталу набирают всё больше персонала. Так, если в первом квартале текущего года в целом по стране в машиностроительной сфере было открыто более 34000 вакансий, из них порядка 4500 в судостроительном секторе, то во втором квартале число таких вакансий выросло до 45700 в машиностроении, из них более 5700 были размещены в судовом секторе.

По итогам за первое полугодие российской судостроительной отрасли понадобилось более 10000 работников самых разных специализаций. Аналитики hh.ru выяснили, как менялась ситуация в отрасли.

Работодатели из сферы машиностроения и входящую в неё отрасль судостроения от квартала к кварталу набирают всё больше персонала. Так, если в первом квартале текущего года в целом по стране в машиностроительной сфере было открыто более 34000 вакансий, из них порядка 4500 в судостроительном секторе, то во втором квартале число таких вакансий выросло до 45700 в машиностроении, из них более 5700 были размещены в судовом секторе (наглядно на диаграмме 1).

Петербург и другие регионы СЗФО, как основные площадки судостроительной индустрии страны, за первое полугодие достаточно активно наращивают спрос на персонал. Так, в Северной столице число новых рабочих мест в судовом деле выросло на 20% год за полугодие, в Ленобласти - на 27%, в Калининградской области – на 17%, в Мурманской области – на 5% (наглядно на диаграмме 2).

Компаниями-лидерами, кто чаще других размещал вакансии и искал персонал в судостроительном секторе России с начала 2023 года стали:

•        Радар ММС

•        КОНАР

•        Группа Компаний «Доброфлот»

•        Полюс Групп

•        НПК Морсвязьавтоматика

•        Балтийский завод

•        Центр судоремонта Дальзавод

•        Кронштадтский морской завод

•        Машиностроительный завод ЗиО-Подольск

•        Находкинский судоремонтный завод

•        Пролетарский завод

•        Sitronics KT

•        Группа компаний Арис и ГЕСЕР

•        Невский судостроительно-судоремонтный завод

•        СтройСервис

•        Мир Станочника

•        Красный Гидропресс

Топ самых востребованных

Список профессий, популярных у работодателей из судостроительной отрасли вмещает в себя представителей самых разных специализаций: компаниям одинаково остро нужны и инженеры, и токари, и технологи, и сварщики, и программисты. При этом за год у отрасли также обострилась потребность в разнорабочих (рост числа вакансий в 4 раза), также компании стали чаще искать технологов (+11% вакансий), машинистов (+11%) и сварщиков (+14%, спрос на данных специалистов также остро стоит в сфере производства и строительства).

На фоне того, что компании-работодатели ищут и нанимают самый разный персонал, начиная с офисных работников и заканчивая грузчиками, бизнес изменил условия трудоустройства и требования к кандидатам. Так, компании расширили рамки по стажу и увеличили на 17% число вакансий для начинающих специалистов с опытом до 1 года. Кроме того, для офисных работников в судостроении выросло доля удалёнки на 20%, а для вахтовиков увеличилось число рабочих мест сразу на 45% (наглядно на диаграмме 3).

Гендерный вопрос

Анализ судостроительной отрасли показывает, что данный сектор также не обошёл тренд феминизации. Так, на данный момент в судостроительном секторе на женщин приходится более трети резюме (36%). При этом ещё два года назад доля таких резюме была на 9% меньше.

Интересно и то, что женщины, ищущие работу в данной сфере, чаще чем мужчины имеют законченное высшее образование (80% против 62%) и претендуют, как правило, на менеджерские роли, в отличие от мужчин, среди которых превалирует доля работников со средне-специальным образование (20% против 11%) и больший интерес к рабочим профессиям.

Между тем зарплатные запросы соискательниц в судостроительной сфере в разы меньше мужских. Женщины запрашивают доход на уровне 60000 рублей, а мужчин не ниже 75000. Самые высокие зарплатные запросы у женщин в судостроительной сфере зафиксированы на руководящих должностях (от 80000 до 100000 рублей), а самые низкие запросы приходится на рабочие профессии, например соискательницы на должности слесаря запрашивают порядка 45000 рублей, в то время как мужчины почти 65000 (наглядно на диаграммах 4 и 5).

Медианная ожидаемая зарплата по профессиям и полу в сфере судостроения, 2023 год, Россия, в руб. представлена на таблице 1.

 Зарплаты

Средняя предлагаемая зарплата в судостроительной отрасли в целом по стране на данный момент находится на уровне 81034₽. По сравнению с первым полугодием 2022 работодатели сделали зарплатную надбавку в своих вакансиях более чем на 13500 рублей (ранее зарплата составляла порядка 67500₽). Таким образом, рост зарплат в сфере судостроения для новых работников за год составил чуть более 20%. Подобной динамикой роста предлагаемых зарплат на данный момент может похвастаться только ИТ-сфера и нефтегазовый сектор.

Одни из самых высоких зарплат в судостроении сейчас предлагают рабочим. Например, монтажникам готовы платить более 126000₽, операторам станков более 120000, сварщикам до 119000₽. Но есть высокие зарплаты и для «белых» воротничков. Так, программистам и разработчикам предлагают доход до 114000₽, сервисным инженерам и менеджерам по продажам до 100000₽ (наглядно в таблице 2).

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