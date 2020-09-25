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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.20 11:30

Рост заболеваемости коронавирусом пока не пугает россиян: большинство против карантина и прививок

Количество россиян, говорящих о необходимости карантина, за полгода снизилось в 2,5 раза. Однозначно готов к вакцинации от COVID-19 сегодня лишь каждый десятый россиянин. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob» выяснил, что россияне думают о введении строгого карантина и планируют ли сделать прививку от коронавируса.

Более половины опрошенных россиян уверены, что текущая эпидемиологическая обстановка не требует введения строгого карантина в стране (57%). 16% считают, что властям уже следует вводить карантин в связи с ростом заболеваемости вирусом.

Чаще остальных за введение карантина в стране высказывались россияне моложе 24 лет (20%).

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным полгода назад, число россиян, убежденных в том, что в стране следует вводить карантин, уменьшилось в 2,5 раза: 40% в марте и 16% сейчас.

Однозначно готов сделать прививку от коронавируса, как только вакцина поступит в медучреждения, лишь 1 из 10 россиян, еще 24% склоняются к вакцинации. Треть россиян однозначно против вакцинации от коронавируса, ещё столько же, скорее, против (по 33%).

Респондентов, полностью и скорее готовых сделать прививку, среди мужчин больше, чем среди женщин: 37 и 30% соответственно. Россияне с доходом от 80 тысяч рублей лояльнее вакцинации, чем граждане с более низким доходом (39%). Но больше всего полностью и скорее готовых сделать прививку — среди молодежи до 24 лет (40%).

Несмотря на положительную оценку усилий России по созданию вакцины со стороны Всемирной организации здравоохранения, россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, становится всё меньше. Сейчас лишь каждый десятый однозначно готов к вакцинации от вируса, в марте и апреле энтузиастов было по 28%.

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