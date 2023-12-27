Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей

Старейшая котельная Мурманска, построенная в 1953 году для нужд военного судоремонта, сегодня снабжает теплом и горячей водой микрорайон Роста в Мурманске. 26 декабря она отмечала 70-летие.

За последние годы объект теплоснабжения значительно обновлён: уже произведены капитальные ремонты воздухоподогревателя, дымососа, калорифера, мазутного рециркуляционного насоса.

В преддверии юбилея стартовала ещё одна масштабная модернизация, которая продлится до конца 2024 года. По итогам будет установлен новый летний котел для малых нагрузок, обновятся комплектующие действующего.

На объекте работает 80 человек, все они – мастера своего дела с многолетним стажем, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото (АО «МЭС»): https://gov-murman.ru