Роструд объявил об отмене до конца года плановых проверок бизнеса в условиях санкций

Роструд до конца текущего года не будет проводить плановые проверки предприятий, решение принято в соответствии с постановлением правительства РФ от 10 марта.

Как сообщает пресс-служба Роструда, отмена проверок «позволит снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций».

«При этом при поступлении информации о фактах непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Роструд по согласованию с органами прокуратуры по-прежнему будет применять необходимые меры инспекторского реагирования для защиты жизни и здоровья работников», - отметили в ведомстве.

Отметим, в марте инспекторы труда провели свыше 1200 профилактических визитов на предприятия.

Фото: https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1107524/