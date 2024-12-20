Роструд создаст реестр работодателей с нелегальной занятостью

С 1 января 2025 года Роструд начнёт вносить в специальный реестр работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. Перечень будет опубликован на сайте ведомства. В реестр будут вноситься работодатели, которые совершили административные правонарушения по ряду статей.

Речь идёт об уклонении от оформления трудового договора, о его ненадлежащем оформлении и о заключении гражданско-правового договора вместо трудового.

Работодатель будет находиться в реестре в течение года с момента последнего нарушения. При отсутствии дальнейших нарушений, его исключат из списка.

«Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях», — считает Роструд. По мнению ведомства, включение в список позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании.

Компании начнут вносить в перечень на основании постановлений по делам об административных правонарушений, вступивших в силу с 1 января 2025 года. В реестре будет содержаться информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в список и основания (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении).