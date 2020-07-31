Ростуризм готов поддерживать инвестиционные проекты в Мурманской области

Готовность Федерального агентства по туризму поддерживать инвестиционные проекты в Мурманской области выразила глава ведомства Зарина Догузова в ходе состоявшейся накануне рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом. На встрече, в частности, обсуждалась необходимость инвестирования в приоритетные туристические направления, развития туристических кластеров, маршрутов, точек притяжения и сопутствующей инфраструктуры.

«Для Мурманской области индустрия туризма – одно из приоритетных направлений развития экономики. Для этого у нас есть весь необходимый потенциал. И, конечно, с федеральной поддержкой мы сможем реализовать его быстрее», – подчеркнул в ходе разговора Андрей Чибис, отметив при этом, что при разработке туристических проектов регион старается соблюдать баланс: привлекая туристов, сохранять самобытность и природу Кольского края.

«В Мурманской области, столице Арктики, есть все необходимые природные условия для того, чтобы стать местом притяжения для туристов со всего мира. Это и красоты Хибин, и северное сияние, которое на Кольском полуострове можно наблюдать уже в сентябре, и уникальные предложения, как, например, единственный в мире круиз на Северный полюс на атомном ледоколе, и многое другое. Мы договорились синхронизировать с регионом усилия по системному развитию туристической и обеспечивающей инфраструктуры, снятию мешающих развитию туризма избыточных ограничений и барьеров. Мы также будем вместе повышать доступность и качество туристических услуг Мурманской области для граждан нашей страны», – заявила по итогам встречи глава Ростуризма Зарина Догузова.