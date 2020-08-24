Ростверки, щебень, песок: в ММТП идут активные работы на «арктическом» причале

На причале № 15 Мурманского морского торгового порта фактически повторен максимальный рекорд погрузки щебня. На этот раз на борт балкера «POLA ELISAVETA» погружено 36101 тонна щебня, произведенного в карьерах Мурманской области и предназначенного для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов. Напомним, предыдущее достижение было установлено менее месяца назад, когда в начале августа мурманские портовики в сжатые сроки перегрузили 36105 тонн.

Показательно, что погрузочно-разгрузочные операции на «арктическом» причале ММТП продолжились практически без остановки – к причальной стенке встало судно «SIBERIA». Как пояснил главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов, особенность его обработки заключается в широкой номенклатуре груза, которые может принять. судно Профессионалы называют это сборной отправкой, поскольку практически каждый трюм наполняется отдельным видом груза. В свою очередь, мурманские портовики обладают для этой работы необходимыми опытом, техникой и навыками. На борт «SIBERIA» были погружены тяжеловесные ростверки, комплектующие, грузы в мягких контейнерах биг-бег, щебень различных фракций и песок - всего около 25 тысяч тонн груза.

«В условиях, когда необходимо оперативно обрабатывать такие грузовые партии и когда груз является многокомпонентным, требуется особо четкая диспетчеризация на каждом этапе обработки судна как со стороны нашего предприятия, так и партнеров. Могу сказать, что все поставленные задачи были выполнены точно и своевременно», - отметил Виталий Власов.

После погрузки в Мурманском морском торговом порту судно направилось в Обскую губу – порт Сабетта и на Гыданский полуостров. В связи с развитием крупных инвестиционных проектов в Арктике Мурманский морской торговый порт определяет арктическое направление как одно из приоритетных и ожидает дальнейшего роста грузооборота. Возможности ММТП позволяют оперативно обрабатывать арктический грузопоток круглогодично.