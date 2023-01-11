Росздравнадзор предупреждает о временных задержках в доставке некоторых лекарств в аптеки

Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства и логистических проблем могут происходить временные задержки в доставке препаратов. Об этом сообщается в тelegram-канале Росздравнадзора.

Подчеркивается, что принимаются меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.

При этом мошенники используют сложившуюся ситуацию для личной наживы, добавили в федеральной службе. В частности, некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам внести предоплату за доставку необходимого лекарства. Она составляет от 50 до 100 процентов от стоимости препарата, при этом никаких гарантий покупателю не дают.

Росздравнадзор призвал граждан быть бдительными и напомнил, что приобретенные через перекупщиков лекарства могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.