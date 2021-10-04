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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.21 13:30

Ровесники Мурманска: в музее «ММТП» - новый экспонат с вековой историей

В музее АО «Мурманский морской торговый порт» выставлен новый экспонат: старинный кирпич, клеймо на котором свидетельствует о том, он был выпущен на заводе, принадлежавшем купцу Дмитрию Ивановичу Тырлову-Жданкову. Согласно опубликованной информации, Дмитрий Иванович Тырлов-Жданков был потомственным почётным гражданином, купцом второй гильдии. Он производил кирпичи на выкупленных им в 1893 и 1896 годах заводах возле села Усть-Ижора и в немецкой колонии Овцино на берегу Невы. Вес кирпича – чуть больше четырёх килограммов. Их производство продолжалось до 1917 года. А значит, экземпляр, найденный в ММТП, был привезён на Кольский полуостров в период начала строительства первых портовых сооружений.

Как рассказали в музее АО «Мурманский морской торговый порт», старинный кирпич был найден в период проведения масштабных строительных работ по возведению по периметру производственной площадки предприятия пылеветрозащитных экранов. При высоте в 20 метров глубина подземной части конструкции на отдельных участках сопоставима с наземной. На этапе строительства фундамента и был найден новый экспонат с вековой историей.

«Кирпич сохранился отлично. За все то время, что он прослужил, он не подвергся сильному разрушению, что говорит о высоком качестве работ, которые выполнялись в порту на каждом этапе его развития, начиная с периода строительства первых причалов. Это вызывает уважение к тем, кто строил наш порт», - рассказал методист зала истории музея АО «ММТП» Алексей Бакунов.

Напомним, датой рождения порта считается 1 сентября 1915 года, когда к первой временной пристани пришвартовался пароход «Drott», доставивший из Нью-Йорка железнодорожные рельсы и стрелки для строительства железной дороги на Кольском полуострове. Спустя год, 4 октября 1916 года, то есть ровно сто лет назад, рядом с мурманским портом был заложен новый город, который получил название Романов-на-Мурмане, а после - Мурманск.

Увидеть новый экспонат, а также познакомиться с экспозицией, раскрывающей историю Мурманского морского торгового порта можно в музее АО «ММТП». В частности, фрагмент рельсов 1915 года производства, которые в числе первых были уложены на Мурманском направлении. Посетители музея могут совершить виртуальное путешествие во времени, увидев все периоды развития порта, а также виртуально посетить современные производственные площадки предприятия. Для любознательных разработаны приложения, благодаря которым любой желающий может попробовать себя в роли докера или стивидора, а самые маленькие смогут поиграть в увлекательные игры прямо на мультимедийном комплексе. Музей АО «ММТП» находится на площади перед Морским вокзалом Мурманска по адресу: г.Мурманск, Портовый пр., 19а,  время работы: вторник - суббота 13.00–18.00.

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