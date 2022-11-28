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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.22 12:30

Рождаемость в России с января по сентябрь снизилась на 6,5 процента

Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, передает ТАСС. По словам Кузнецовой, за указанный срок рождаемость уже сократилась на 6,5 процента, а на каждые 10 браков приходится семь разводов, причём это соотношение в последние годы примерно одинаковое.

Она напомнила о ведущейся работе над различными инициативами по основным направлениям, в том числе закрепление статуса многодетной семьи на федеральном уровне и поддержка студенческих семей.

Ряд инициатив уже реализован, пояснила она. К примеру, создаются семейные многофункциональные центры, которые делают поддержку для семей доступнее.

«Ценности крепкой семьи, брака, многодетности, уважения к старшим — то, что делает нас сильными, создаёт основу для благополучия наших детей и государства. Мы видим какие приоритеты расставляет сегодня руководство нашей страны, сохранение традиционных ценностей должно стать стратегическим курсом нашей страны», — отметила Анна Кузнецова в своём видеообращении к участникам Всероссийского женского форума, который проходил в храме Христа Спасителя в Москве.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, численность населения Мурманской области на 1 сентября 2022 года составила 719,5 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 4,9 тысячи человек (на 0,7%).

В январе-августе этого года в нашем регионе умерли 5903 северянина (примерно 25 человек в день). Но это меньше показателя смертности за этот же период 2021 года – 7471. Снижение смертности в этом году на 1568 человек.

За первые восемь месяцев текущего года в Мурманской области родились 3845 малышей, что на 124 юных северянина меньше, чем за тоже время 2021 года (3969 чел.).

Естественная убыль за январь-август этого года составила 2058 человек, сообщает Мурманскстат.

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