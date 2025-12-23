Рождественская встреча друзей состоится в «Кировке»

18 января в 15.00 участники вокального ансамбля «Встреча друзей» и фольклорного ансамбля «Беломорье» приглашают на концерт «Рождественские встречи».

Как пишет vk.com/odkkirova, этот день наполнится теплом, радостью и музыкой, которая объединяет людей и создаёт атмосферу рождественского света и надежды.

Жители и гости города проведут незабываемые минуты в компании коллективов. Лучшие новогодние песни и песни советских композиторов в исполнении коллектива «Встреча друзей» подарят массу удовольствия и настоящий заряд позитива. А фольклорный ансамбль «Беломорье» представит «поморские посиделки», исполнит рождественские колядки и песни, заведёт хороводы, подарит «козулю» и тёплую атмосферу праздника. (6+)

