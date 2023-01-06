Рождественские богослужения пройдут в 39 храмах Заполярья

В ночь с 6 на 7 января 2023 года в Мурманской области пройдут рождественские богослужения. Встречи состоятся сразу в 39 храмах региона, а посетит их более семи тысяч северян. Об этом рассказал глава комитета по обеспечению безопасности населения Эрик Хисматуллин на оперативном совещании в правительстве.

Рождественские богослужения являются традиционными, причин отменять их сейчас нет.

Всего в период новогодних праздников в Кольском Заполярье состоится около 150 торжественных мероприятий в 41 населенном пункте. Подготовка к каждому из них уже идёт активным ходом.

На праздниках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов: УМВД, ФСБ, МЧС. Также к патрульной работе привлекут военную полицию Северного флота.