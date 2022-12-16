«Рождественский бестиарий», или Самый страшный месяц в году – декабрь

Проект «Школа критики» Мурманской областной научной библиотеки приглашает 16 декабря в 19.00 на новую лекцию «Рождественский бестиарий».

Древние легенды гласят о том, что самый страшный месяц в году – декабрь. Это время, когда врата в потусторонний мир широко распахнуты, время, когда жители царства духов пробираются к людям, время, когда нельзя угадать, что поджидает тебя в холодной зимней темноте.

Как сообщает vk.com/murmanculture, участники лекции узнают, зачем датчане выставляют на Рождество миску рисовой каши с молоком, кто такой Крампус, обсудят европейский, датский и русский рождественский фольклор.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263952%2Falbum-139605315_00%2Frev