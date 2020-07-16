Розничные цены на бензин растут по всей России

Розничные цены на бензин уже второй месяц непрерывно растут в России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. Средние цены в стране на бензин Аи-92 на прошлой неделе выросли на 15 копеек - до 43,42 руб./л, на Аи-95 - на 21 копеек, до 46,67 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране подросла на 8 копеек - до 48,05 руб./л.

На прошедшей неделе (5-12 июля) цены на бензины ускорили рост. Заметно выросла стоимость бензинов за семь дней в Ставропольском крае - на 33-45 копеек, Кировской области - на 15-50 копеек, Чувашии - на 20-56 копеек, республике Тыва - 1,18-1,22 рубля.

В остальных регионах рост цен на бензины не превышал 30 копеек. На предыдущей неделе рост цен на бензины в большинстве регионов был не более 20 копеек.