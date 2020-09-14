Розничные цены на мороженую рыбу продолжают расти

Как сообщает центр мониторинга Росрыболовства, с 7 по 13 сентября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны, в основном, демонстрировала тенденцию к стабильности.

На Северо-Западе цены на основные виды мороженой рыбы сохраняли стабильность, основными факторами которой стали рост предложения с промысла и положительная динамика складских запасов, несмотря на активный спрос со стороны трейдеров и переработчиков: пикша – 135 руб./кг, -23,3%; треска – 195 руб./кг, -25%; скумбрия – 120 руб./кг, -13%; сельдь – 64 руб./кг, -14,7%.

А розничные цены продолжают расти. С 1 по 7 сентября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,1%. По сравнению с началом года цены выросли на 0,1%.