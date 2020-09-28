Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 21 по 27 сентября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняла тенденцию к разнонаправленности.

На Северо-Западе сохранялась ранее сформированная тенденция к росту цен на треску (200 руб./кг, +1,5%), скумбрию (130 руб./кг, +6,6%) и сельдь (70 руб./кг, +7,7%), обусловленная сезонным увеличением объёмов закупок экспортерами и внутренними потребителями. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны.

Розничные цены продолжили рост. В период с 15 по 21 сентября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную увеличился на 0,2%. По сравнению с началом года цены стали выше на 0,9%.