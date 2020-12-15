Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост

С по 7 по 13 декабря текущего года на внутреннем рынке страны цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте демонстрировали тенденцию к разнонаправленности.

На Северо-Западе дешевели треска (200 руб./кг, -1,5%) и пикша (138 руб./кг, -1,4%) под влиянием ухудшения конъюнктуры мирового рынка и колебаний курса рубля. В то же время, активный внутренний спрос обуславливает рост цен на сельдь (75 руб./кг, +2,7%) и скумбрию (135 руб./кг, +3,8%) атлантические.

Розничные цены продолжили рост. С 1 по 7 декабря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную вырос на 0,4%. По сравнению с началом года цены увеличились на 4,9%, что соответствует уровню инфляции, сообщает служба мониторинга Росрыболовства.