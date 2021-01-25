Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 18 по 24 января текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали тенденцию к разнонаправленности.

На Северо-Западе продолжали укрепляться цены на сельдь (85 руб./кг, +6,3%) и скумбрию (150 руб./кг, +3,4%) в условиях увеличения спроса со стороны внутреннего рынка и удорожания аналогичной импортной продукции. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы практически не изменились.

Розничные цены продолжают расти. С 12 по 18 января средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,5%. По сравнению с началом года цены увеличились на 0,9%.