Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 25 по 31 января текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны характеризовалась тенденцией к незначительному повышению.

На Северо-Западе сохранялась ранее сформированная тенденция к удорожанию сельди (88 руб./кг, +3,5%) и скумбрии (155 руб./кг, +3,3%), обусловленная активным спросом со стороны внутреннего рынка. Цены на другие виды популярной мороженой рыбы не изменились.

Розничные цены продолжили рост. В период с 19 по 25 января средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,2%. По сравнению с началом года цены увеличились на 1,1%.

За январь-декабрь 2020 года объём экспорта рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 3,1%, а его стоимость снизилась на 3,7%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта – мороженой рыбе – уменьшились на 11,9%.

Объём импорта сократился на 10,2%, а его стоимость на 8,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе уменьшились на 10,3% и 6,6%, а на рыбу мороженую увеличились на 4,6%.