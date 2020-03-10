Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться

За прошедший период, со 2 по 8 марта 2020 года, в оптовом сегменте внутреннего рынка наблюдалась разнонаправленная динамика цен на мороженую рыбу, сообщает Росрыболовство.

На северо-западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы были стабильны под влиянием недостаточно благоприятной конъюнктуры мирового рынка и неустойчивой динамики курса рубля.

Розничные цены продолжают снижаться. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 26 февраля по 2 марта понизился на 0,1%.