Мурманская область. Арктика (16+)10.03.20 11:05
Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться
За прошедший период, со 2 по 8 марта 2020 года, в оптовом сегменте внутреннего рынка наблюдалась разнонаправленная динамика цен на мороженую рыбу, сообщает Росрыболовство.
На северо-западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы были стабильны под влиянием недостаточно благоприятной конъюнктуры мирового рынка и неустойчивой динамики курса рубля.
Розничные цены продолжают снижаться. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 26 февраля по 2 марта понизился на 0,1%.
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