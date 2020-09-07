Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную растут

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 31 августа по 6 сентября динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны характеризовалась разнонаправленностью.

На Северо-Западе рост предложения с промысла способствовал снижению цен на пикшу (135 руб./кг, -3,6% за неделю, -23,3% - с начала года), в то же время активный спрос со стороны трейдеров и переработчиков обеспечил удорожание трески (195 руб./кг, +1%, -25%), скумбрии (120 руб./кг, +1,7%, -13%) и сельди (64 руб./кг, +3,2%, -14,7%) атлантических.

Розничные цены растут. В период с 25 по 31 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,2%. По сравнению с началом года розничные цены выросли на 0,1%.