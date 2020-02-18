Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную снижаются

Как сообщает Росрыболовство, с 10 по 16 февраля текущего года стоимость мороженой рыбы в оптовом сегменте внутреннего рынка, в основном, была стабильной.

На северо-западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы также практически не изменились, находясь под влиянием факторов неопределённости с дальнейшими изменениями конъюнктуры мирового и внутреннего рынков.

Розничные цены снижаются. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 4 по 10 февраля понизился на 0,1%.