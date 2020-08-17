Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную снижаются

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 10 по 16 августа текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка характеризовалась тенденцией к разнонаправленности.

На Северо-Западе страны сохранялись ранее сформированные тренды: цены на пикшу повышались в условиях сокращения объёмов предложения (135 руб./кг, +3,8%), а на сельдь – продолжили снижаться (60 руб./кг, -3,2%). Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились: треска – 185 руб./кг, скумбрия – 112 руб./кг.

Розничные цены снижаются. С 4 по 10 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,1%. По сравнению с началом года цены остаются ниже на 0,3%.