Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную возобновили рост

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 17 по 23 августа динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняла тенденцию к разнонаправленности.

На Северо-Западе активизация со стороны экспортеров, а также трейдеров и переработчиков на внутреннем рынке обеспечили укрепление цен на треску (190 руб./кг, +2,7%), пикшу (138 руб./кг, +2,2%) и скумбрию (115 руб./кг, +2,7%). Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны.

Розничные цены возобновили рост. С 11 по 17 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,1%. По сравнению с началом года цены остаются ниже на 0,2%.