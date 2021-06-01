Мурманская область. Арктика (16+)01.06.21 09:45
Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную возросли на 0,3%
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 24 по 30 мая текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали тенденцию к стабильности.
На Северо-Западе в условиях активного экспортного спроса наблюдалось укрепление цен на пикшу- 147 рублей за кг. Снизилась цена на сельдь атлантическую на 2% (-29,9% с начала года) и составила 100 рублей за кг. Цены на треску атлантическую и скумбрию атлантическую не изменились и составили 230 рублей и 175 рублей за кг соответственно.
Розничные цены растут. В период с 18 по 24 мая средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,3%.
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