Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную возросли на 0,3%

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 24 по 30 мая текущего года цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали тенденцию к стабильности.

На Северо-Западе в условиях активного экспортного спроса наблюдалось укрепление цен на пикшу- 147 рублей за кг. Снизилась цена на сельдь атлантическую на 2% (-29,9% с начала года) и составила 100 рублей за кг. Цены на треску атлантическую и скумбрию атлантическую не изменились и составили 230 рублей и 175 рублей за кг соответственно.

Розничные цены растут. В период с 18 по 24 мая средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,3%.