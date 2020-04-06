Розничные цены на рыбу стабильные, а оптовые снижаются из-за ослабления внутреннего спроса

За прошедший период, с 30 марта по 5 апреля текущего, динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала, в основном, тенденцию к снижению, сообщает служба мониторинга Росрыболовства.

На северо-западе рост поставок с промысла способствовал снижению цен на пикшу – на 1,1%, до 177 рублей за килограмм, а ослабление внутреннего спроса обусловило понижательный ценовой тренд на сельдь, стоимость которой снизилась на 1,4%, до 71 рубля за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились.

Розничные цены стабильны. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 24 по 30 марта не изменился.