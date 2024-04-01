Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой россиянин – «SuperJob»

Шутки и розыгрыши на работе считает уместными 1 из 2 россиян. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй житель России назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег.

61% опрошенных считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе.

Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 15% опрошенных.

Мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.

Горожане до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет.

Время проведения опроса: 16—22 марта 2024 года.