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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.25 18:30

РПКСН «Князь Пожарский» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота – Гаджиево. На пирсе подводников встречали представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск, родные и близкие моряков.

По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объёме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко заявил, что «подводный крейсер «Князь Пожарский» войдёт в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения – основу морских стратегических ядерных сил Российской Федерации».

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» был заложен на «Севмаше» 23 декабря 2016 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» (955А) и относится к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, РПКСН «Князь Пожарский» оснащён самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия. За счёт применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы, значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа.

24 июля на предприятии «Севмаш» в Северодвинске Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский». Крейсер вошел в боевой состав Военно-морского флота России и был зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения подводных сил Северного флота.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/aa75830b-a24c-40c5-9a89-2ca87eecda7e

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