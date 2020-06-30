РПКСН «Князь Владимир» вышел в Белое море и приступил к первому межбазовому переходу в составе подводных сил Северного флота

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» вчера вышел из Северодвинска в Белое море и приступил к первому межбазовому переходу в составе подводных сил Северного флота.

В течение нескольких дней экипаж крейсера отработает ряд плановых задач курса боевой подготовки в акваториях Белого и Баренцева морей, а также проверит работу систем и механизмов корабля в различных режимах.

Ожидается, что по завершении выхода к концу недели ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибудет в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, РПКСН «Князь Владимир» является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А - «Борей-А» - атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Крейсер оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным минно-торпедным оружием. «Князь Владимир» был принят в состав ВМФ 12 июня. Подлодка была заложена «Севмаше» 30 июля 2012 года.