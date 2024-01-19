Рубцовские дни проходят в библиотеке

Традиционно январь считают «рубцовским» месяцем в России: Николай Рубцов - «поэт Русского Севера» появился на свет 3 января, трагически ушел из жизни в крещенские морозы – 19 января.

Сегодня гостями центра краеведения и страноведения стали учащиеся начальных классов гимназии №5 и прогимназии №40, которые познакомились с биографией и творчеством поэта Николая Рубцова.

Мероприятие началось на Аллее писателей перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. Ребята узнали, почему именно бюст поэта в 2006 году был открыт первым на литературной аллее.

Продолжилось знакомство с жизнью и творчеством поэта в центре краеведения и страноведения. Лариса Юрьевна Звонкова рассказала школьникам о трудном детдомовском детстве Рубцова, периоде четырехлетней флотской службы на Кольском Севере, во время которой он начал писать свои первые стихи, публиковаться в местных газетах.

Прозвучало много стихотворений, написанных в разные периоды творческой деятельности поэта, а также прекрасные песни на его стихи.

Как отмечает vk.com/modub51, многие ребята заинтересовались биографией Николая Рубцова, задавали вопросы о его детстве, службе в армии, учёбе в Литературном институте.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457322645%2Fwall-160249165_21080