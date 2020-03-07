Рубль атакуют коронавирус и отмена ограничений добычи нефти

Альянс ОПЕК+ решил отменить ограничение добычи нефти, потому что не было консенсуса всех 24 стран по сегодняшний ситуации на рынке, сообщил РИА «Новости» глава Минэнерго РФ Александр Новак. «В данный момент было принято такое решение, потому что не нашли консенсуса, как всем 24 странам одновременно вести себя с учётом сегодняшний ситуации», — приводит 1prime.ru слова Новака.

«Поэтому наступает, наверно, момент работы с 1 апреля без учёта квот и сокращений, которые ранее действовали, но это совсем не означает, что каждая страна не будет анализировать, как будет развиваться ситуация на рынке», - отметил он.

На этом фоне добавляют пессимизма заявления, что курс рубля к доллару при жёстком сценарии распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику может упасть в район 70-73 рублей, при этом уровень 80-85 рублей маловероятен, сказал РИА «Новости» директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.

«Если далее сценарий с распространением коронавируса и экономическими последствиями будет жесткий, с точки зрения технического анализа, следующий уровень сопротивления (куда может подняться доллар. – Ред.) в паре доллар-рубль находится в районе 73 рублей. Далее следует зона абсолютных максимумов в районе 80-85, до которой, учитывая жёсткую бюджетную политику и структурный профицит текущего счёта, на мой взгляд, мы вряд ли доберёмся», - сказал он.

«Вероятность того, что доллар может коснуться уровней в 70-73 рубля, значительно повышается при приближении цены нефти Brent к 45 долларам, но к концу года с большой вероятностью вижу доллар ниже 70 рублей», - добавил эксперт.

Вчера, 6 марта, стоимость нефти марки Brent впервые с лета 2017 года опустилась ниже 46 долларов за баррель после того, как ОПЕК+ не смогла договориться и стало понятно, что ограничение добычи в рамках сделки закончится в конце марта.

Пока никто из экономистов не может точно оценить влияние последствий эпидемии на глобальную экономику, обратил внимание Сорокин. Несомненно, закрытие предприятий, сокращение авиаперевозок и туристических потоков оказывает влияние на рынок энергоносителей и перспективы нефти сейчас выглядят не лучшим образом, добавил эксперт.

«Учитывая то, что российский рубль на развивающихся рынках показал лучшую динамику в прошлом году, то на глобальной панике ведёт себя хуже из-за более высокого старта в начале года. С начала года рубль потерял порядка 10% против доллара. К примеру, сводный индекс валют развивающихся рынков MSCI потерял с начала года 2,6%», - отметил Сорокин.