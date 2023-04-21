Цены на нефть эталонных марок опустились вчера до минимальных отметок с начала апреля и продолжают слабое снижение утром в пятницу.

Как пишет www.finmarket.ru, в результате котировки могут завершить в минусе первую неделю из последних пяти. В числе негативных факторов - укрепление курса доллара США, отмечает «MarketWatch». Кроме того, трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,7275 рубля (+17,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,87 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар замедлил рост, евро почти не меняется.

Рубль чуть снижается на фоне дешевеющей нефти.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,6677 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 11,27 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 3,46 копейки и составил 89,5671 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 4,89 копейки, евро - на 10,33 копейки.

Стоимость доллара к евро слабо поднимается в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, закладывая очередное повышение ставки в мае.