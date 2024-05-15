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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.24 10:30

Рубль держится вблизи вчерашних позиций на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала

Цены на нефть поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Отчёт ОПЕК «не добавил ясности в плане ожиданий на текущий и следующий годы», - отметил аналитик «XS.com» Самер Хасн.

Как пишет finmarket.ru, также трейдеры оценивали сигналы об инфляции США с учётом того, как они могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит «Trading Economics».

Тем временем Американский институт нефти сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17.30 мск в среду. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабыми изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,25 рубля (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар слабо меняться, евро незначительно дешевеет.

Рубль держится вблизи ранее занятых позиций на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,2304 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 5,21 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 10,23 копейки и составил 98,8452 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 12,87 копейки, евро вырос на 17,70 копейки.

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