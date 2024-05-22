Рубль держится возле занятых накануне отметок

Нефтяные цены продолжают опускаться сегодня утром на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Как пишет finmarket.ru, падение цен на нефть может быть связано с опасениями, что снижения ставок Федрезерва придётся ждать долгое время, отметил аналитик «CFRA Research» Стюарт Гликман. Смягчение денежно-кредитной политики простимулирует спрос, а пока рынок не получает этой поддержки, добавил он.

Тем временем Американский институт нефти сообщил, что за неделю по 17 мая резервы нефти в Штатах выросли на 2,48 млн баррелей.

Официальные сведения минэнерго США будут опубликованы в 17.30 мск в среду. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги на уровне предыдущего закрытия. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,09 рубля - без изменений. Американская валюта при этом оказалась на 32,07 копейки ниже действующего официального курса.

Рубль после укрепления в ходе предыдущей сессии держится возле занятых накануне отметок.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,085 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар почти не изменился (-0,25 копейки). Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 2,01 копейки и составил 97,8799 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 32,32 копейки, евро - на 41,72 копейки.