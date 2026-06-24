Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду и остаются вблизи минимумов за четыре месяца.

Как отмечает finmarket.ru, основным фактором, влияющим на динамику нефтяного рынка, остаётся ситуация на Ближнем Востоке. Объём поставок через Ормузский пролив восстанавливается на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошло уже 19 млн баррелей нефти.

Международная морская организация ООН (IMO) сообщила, что начнёт эвакуацию тысяч моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе из-за военного конфликта между США и Ираном. «Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы поддержать эти операции», - говорится в заявлении генерального секретаря IMO Арсенио Домингеса.

Тем временем Иран и Оман объявили о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе. В ведении группы будут находиться вопросы оказания услуг на море и затраты на них.

«Снижению цен на нефть способствуют поддержанию надежды на ослабление напряженности между США и Ираном и восстановление поставок через Ормузский пролив. Прогресс в переговорах по ядерной программе может подтолкнуть их к довоенному уровню», - написал старший экономист «Mitsubishi UFJ Research & Consulting» Томомиси Акута.

Аналитики «Gelber & Associates» отмечают, что нефтяные цены отступили от многомесячных максимумов благодаря сокращению спекулятивных длинных позиций, однако исторически низкий уровень стратегических нефтяных запасов в США будет обеспечивать поддержку рынку в ближайшие недели.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю уменьшились на 765 тысяч баррелей. Опрошенные «Reuters» аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

Курс доллара США незначительно повышается в паре с евро и иеной, стабилен к фунту стерлингов. «Доллар США остаётся предпочитаемым активом «тихой гавани», - отметил эксперт «National Australia Bank» Рэй Атрилл. - Очевидно, что сейчас рыночный импульс на его стороне, однако многое уже учтено в котировках. Чтобы доллар мог продолжить значимое укрепление, нам нужно увидеть более широкую коррекцию в отношении к риску, которая выйдет за пределы технологического сектора».

«У доллара есть потенциал для дальнейшего роста, - написал аналитик «Mizuho International» Джордан Рочестер. - Как правило, он укрепляется после повышения процентных ставок ФРС, а рынок допускает возможность начала цикла ужесточения ДКП в сентябре».

На прошлой неделе Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, при этом 9 из 18 членов руководства регулятора указали, что ожидают увеличения ставки до конца года. Глава ФРС Кевин Уорш подчеркнул важность восстановления ценовой стабильности в США.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали ее в 29,1%, по данным CME FedWatch.

В четверг будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС. Эти данные помогут участникам рынка скорректировать прогнозы относительно дальнейшей траектории ставки в США.

Евро по данным на 9.12 мск снизился к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,1374 по сравнению с $1,1382 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта подросла к доллару всего на 0,03% и составляет $1,3208 против $1,3204 по итогам торгов во вторник. В паре с японской валютой доллар увеличился на 0,05% - до 161,63 иены по сравнению с 161,55 иены накануне. При этом иена остается вблизи минимума за 40 лет.

Курс доллара к офшорному юаню составляет 6,8062 юаня против 6,7948 юаня в конце предыдущих торгов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

DXY находится на отметке 101,46 пункта, на максимуме с мая прошлого года. Поддержку американской валюте оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также повышение спроса на защитные активы на фоне падения котировок акций технологических компаний, пишет «Trading Economics».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,1/79,4 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 46 копеек, средний курс продажи вырос на 4 копейки. Лучшие курсы покупки составили 77,2-77,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77-77,1 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9905 рубля (+4,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,42 копейки ниже уровня действующего официального курса.