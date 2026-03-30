Рубль дешевеет на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортёров

Нефтяные цены продолжили рост с утра после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Как пишет finmarket.ru, цена на Brent может продемонстрировать рекордный одномесячный рост в апреле на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке, практически парализовавших поставки через Ормузский пролив. В этом месяце Brent подорожала примерно на 59%.

Участники рынка продолжают следить за динамикой событий, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта, в который в минувшие выходные вступили йеменские хуситы.

Эксперты опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям «CNN», заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры. Глава Белого дома считает, что в Иране уже произошла смена режима. В опубликованном в ночь на понедельник интервью «Financial Times» Трамп назвал новые власти Ирана «совершенно иными» и «очень профессиональными» людьми.

Между тем Штаты продолжают перебрасывать в регион силы сухопутных войск. В Тегеране утверждают, что заявления Вашингтона о стремлении к переговорам - лишь прикрытие для подготовки к наземной операции.

«Рынок почти полностью исключил возможность завершения войны дипломатическим путём, несмотря на заявления Трампа о продолжающихся «прямых и непрямых» переговорах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий, что является бычьим сигналом для нефти. При этом сохраняется огромная неопределенность относительно сроков и характера завершения конфликта», - написала аналитик Вандана Хари из «Vanda Insight».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо снижается в парах с евро и фунтом стерлингов, более заметно опускается к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

Несмотря на снижение, индекс DXY остаётся выше отметки 100 пунктов. Доллар получает поддержку за счёт спроса на активы «тихой гавани», возросшего на фоне продолжающихся уже пятую неделю военных действий на Ближнем Востоке.

Участники рынка не видят перспектив скорой деэскалации конфликта между США и Ираном, к которому в минувшие выходные присоединились йеменские хуситы.

Несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа относительно переговоров, проходящих между Вашингтоном и Тегераном, Штаты продолжают перебрасывать в ближневосточный регион наземные силы. Власти Ирана считают заявления Трампа о готовности урегулировать разногласия дипломатическим путём лишь прикрытием для подготовки к наземной операции.

Боевые действия в районе Персидского залива парализовали движение судов через Ормузский пролив, что привело к резкому скачку цен на энергоносители. Аналитики опасаются, что это подорожание может спровоцировать ускорение инфляции, а также негативно отразиться на росте экономики, что поставит центральные банки в трудную ситуацию.

«Центральные банки оказались в крайне неудобном положении: динамика цен говорит в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, а сигналы экономического роста - в пользу осторожности», - отмечает аналитик «Bannockburn Capital Markets» Марк Чандлер. Признаки стагфляции появились раньше, чем многие были готовы, добавляет эксперт.

На этой неделе инвесторы будут оценивать состояние рынка труда США. Во вторник ожидается выход результатов февральского опроса министерства труда страны (JOLTS) по числу открытых вакансий, в пятницу - отчёта по безработице за март. В среду аналитическая организация ADP представит данные по изменению числа рабочих мест в частном секторе США в текущем месяце.

По состоянию на 9.39 мск за евро давали $1,1514 по сравнению с $1,1509 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3271 против $1,3259 по итогам торгов в пятницу.

Курс американской валюты в паре с иеной снизился к 9.40 мск до 159,76 иены со 160,31 иены на закрытие пятничной сессии.

Ранее в ходе торгов доллар поднимался до 160,47 иены. Японской валюте удалось укрепить позиции после того, как заместитель министра финансов страны Ацуси Мимура выразил обеспокоенность активностью спекулянтов на валютном рынке. В беседе с журналистами Мимура заявил, что правительство Японии готово принять решительные меры для пресечения чрезмерного изменения курса иены, если это потребуется.

Участники рынка полагают, что отметка в 160 иен за доллар является ключевой для Токио и допускают, что японские власти могут провести интервенции на валютном рынке.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,9119 юаня против 6,9209 юаня в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,63/83,34 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 16 копеек, средний курс продажи упал на 77 копеек. Лучшие курсы покупки составили 81,2-81,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,98-81,08 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортёров после завершения подготовки к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,859 рубля (+3,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,89 копейки выше уровня действующего официального курса.