В Мурманской области определены сроки открытия навигации маломерных судовУлица Сафонова: телекомпания «Арктик-ТВ» запускает цикл передач о знаковых улицах города Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.25 10:30

Рубль дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

«Оптимизм по поводу торговли и угрозы иранских санкций оказали серьёзную поддержку нефтяному рынку, - отметил Уоррен Паттерсон из «ING». - Однако по мере того, как история с пошлинами будет отходить на второй план, внимание рынка переключится на поставки ОПЕК+ и на то, собирается ли альянс продолжать активно наращивать предложение».

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,83/87,89 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 62 копейки, средний курс продажи вырос на 117 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,99-85,09 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1225 рубля (+0,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,48 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отделение СФР по Мурманской области выплачивает ежемесячную денежную выплату более 53 тысячам жителей региона-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»