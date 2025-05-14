Рубль дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдёт навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

«Оптимизм по поводу торговли и угрозы иранских санкций оказали серьёзную поддержку нефтяному рынку, - отметил Уоррен Паттерсон из «ING». - Однако по мере того, как история с пошлинами будет отходить на второй план, внимание рынка переключится на поставки ОПЕК+ и на то, собирается ли альянс продолжать активно наращивать предложение».

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,83/87,89 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 62 копейки, средний курс продажи вырос на 117 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,99-85,09 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1225 рубля (+0,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,48 копейки ниже уровня действующего официального курса.